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«Крылья Советов» упустили победу над «Шинником» в матче 25-го тура ФНЛ
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    «Крылья Советов» упустили победу над «Шинником» в матче 25-го тура ФНЛ

    18:33  25 Ноября 2017
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    «Крылья Советов» упустили победу над «Шинником» в матче 25-го тура ФНЛ

    Самара, 25 ноября. Футбольный клуб «Крылья Советов», ведя в счете, упустили победу над ярославским «Шинником». Матч 25-го тура Футбольной национальной лиги завершился со счетом 3:3.

    Футболисты самарского клуба начали атаковать в первом тайме: на 10 минуте забил Сергей Самодин, а удвоил преимущество Данил Кленкин. На перерыв «Крылья советов» уходили с преимуществом, они вели со счетом 3:1. Тем не менее, удержать такой результат или улучшить — не удалось. Под конец второго тайма Никита Дроздов — игрок «Шинника» — сравнял счет, и «Крылья советов» не получили заветные три очка.

    Самарский клуб на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице, отстает от «Енисея»   — лидера — на пять очков. Ярославский «Шинник» на девятом месте.

    Автор: Дарья Смолина
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    #футбол #самара #шинник #фнл #крылья советов
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