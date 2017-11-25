«Крылья Советов» упустили победу над «Шинником» в матче 25-го тура ФНЛ

Самара, 25 ноября. Футбольный клуб «Крылья Советов», ведя в счете, упустили победу над ярославским «Шинником». Матч 25-го тура Футбольной национальной лиги завершился со счетом 3:3.

Футболисты самарского клуба начали атаковать в первом тайме: на 10 минуте забил Сергей Самодин, а удвоил преимущество Данил Кленкин. На перерыв «Крылья советов» уходили с преимуществом, они вели со счетом 3:1. Тем не менее, удержать такой результат или улучшить — не удалось. Под конец второго тайма Никита Дроздов — игрок «Шинника» — сравнял счет, и «Крылья советов» не получили заветные три очка.

Самарский клуб на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице, отстает от «Енисея» — лидера — на пять очков. Ярославский «Шинник» на девятом месте.