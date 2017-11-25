Врио губернатора Самарской области назначил советника по инновациям
Самара, 25 ноября. Советником по инновациям врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова стал промышленный дизайнер Владимир Пирожков.
Врио губернатора Самарской области сообщил данную информацию в пятницу, 24 ноября. Глава региона отметил, что он расширяет круг своих советников.
«Они[люди] могут дать толчок поколению, которое уже завтра вступает в свои права как на руководящих постах, так и в сфере науки, образования, технологий», — приводит «ВолгаНьюс» слова врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Владимир Пирожков занимался автомобильным дизайном, сотрудничал с такими брендами как Citroen, Ferrari и Toyota. Он занимается промышленным дизайном с 2007 года. Кроме этого Владимир Пирожков совместно с Андреем Водяником разрабатывал дизайн факелов эстафет олимпийского и паралимпийского огня на олимпиаду в Сочи в 2014 году.