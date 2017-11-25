БК «Самара» выиграл у петербургского «Спартака» со счетом 83:69

Самара, 25 ноября. Баскетболисты «Самары» выиграли у петербургского «Спартака» со счетом 83:69 в регулярном чемпионате Суперлига.

Встреча прошла на площадке «МТЛ Арена» в Самаре 24 ноября. В первой четверти уверенно начали баскетболисты Самары, и счет был 8:2. Однако петербуржцы стали активнее и в результате: 24:18 в пользу «Самары». Второй период также был с небольшим отставанием — 44:39, а в третьем и четвертом периоде отставание «Спартака» стало существенней, и на перерыв перед последней четвертью команды ушли со счетом 68:38, сообщают региональные СМИ.

«Самара» отыграла 13 матчей, из которых в 11 одержала победу. У самарского клуба 24 очка, и за ними следует «Темп-Сумз» с 22 очками. Петербургский «Спартак» расположился на 12 строчке.