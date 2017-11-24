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Происшествия
Грузовик задавил женщину на пешеходном переходе в Самаре
Происшествия
Грузовик задавил женщину на пешеходном переходе в Самаре
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    Грузовик задавил женщину на пешеходном переходе в Самаре

    19:55  24 Ноября 2017
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    Грузовик задавил женщину на пешеходном переходе в Самаре

    Самара, 24 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в Самаре.

    По информации региональных источников со ссылкой на информацию от представителей ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось напротив дома №143, расположенного на улице Победы. Грузовик под управлением 57-летнего водителя наехал на женщину, которая двигалась по пешеходному переходу.

    Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара
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