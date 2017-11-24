Грузовик задавил женщину на пешеходном переходе в Самаре

Самара, 24 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в Самаре.

По информации региональных источников со ссылкой на информацию от представителей ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось напротив дома №143, расположенного на улице Победы. Грузовик под управлением 57-летнего водителя наехал на женщину, которая двигалась по пешеходному переходу.

Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.