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Футбольный фанат из Самары получил условный срок за экстремизм
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    Футбольный фанат из Самары получил условный срок за экстремизм

    19:34  24 Ноября 2017
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    Футбольный фанат из Самары получил условный срок за экстремизм

    Самара, 24 ноября. Самарский суд приговорил футбольного фаната к условному наказанию за создание экстремистского сообщества и призывы к запрещенной деятельности в социальных сетях.

    Как сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Самарской области, в период с 2014 года по 2016 год мужчина сформировал группу фанатов в возрасте от 18 до 30 лет. Группировка имела свою эмблему и называние, которые, в соответствии с заключением лингвистической судебной экспертизы, относились к нацистской символике.

    Участники группировки в период существования совершали экстремистские преступления и административные нарушения. Кроме этого, руководители размещали в социальных сетях нацистские символы и призывы к экстремистской деятельности.

    Суд признал организатора группировки виновным и приговорил его к 6,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара
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