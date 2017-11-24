Футбольный фанат из Самары получил условный срок за экстремизм

Самара, 24 ноября. Самарский суд приговорил футбольного фаната к условному наказанию за создание экстремистского сообщества и призывы к запрещенной деятельности в социальных сетях.

Как сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Самарской области, в период с 2014 года по 2016 год мужчина сформировал группу фанатов в возрасте от 18 до 30 лет. Группировка имела свою эмблему и называние, которые, в соответствии с заключением лингвистической судебной экспертизы, относились к нацистской символике.

Участники группировки в период существования совершали экстремистские преступления и административные нарушения. Кроме этого, руководители размещали в социальных сетях нацистские символы и призывы к экстремистской деятельности.

Суд признал организатора группировки виновным и приговорил его к 6,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.