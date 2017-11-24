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Пенсионер попал под колеса иномарки в Самаре
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    Пенсионер попал под колеса иномарки в Самаре

    14:52  24 Ноября 2017
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    Пенсионер попал под колеса иномарки в Самаре

    Самара, 24 ноября. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход, случилось вчера в Самаре.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в четверг, 23 ноября, около восьми часов вечера по московскому времени легковой автомобиль под управлением 28-летней женщины передвигался по улице Мориса Тореза со стороны улицы Авроры. В этот момент проезжую часть в неустановленном для перехода месте перебегал 65-летний пешеход.

    Мужчина получил многочисленные травмы головы, спины и ног, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пенсионера в медицинское учреждение. На данный момент органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #самара
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