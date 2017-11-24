Пенсионер попал под колеса иномарки в Самаре

Самара, 24 ноября. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход, случилось вчера в Самаре.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в четверг, 23 ноября, около восьми часов вечера по московскому времени легковой автомобиль под управлением 28-летней женщины передвигался по улице Мориса Тореза со стороны улицы Авроры. В этот момент проезжую часть в неустановленном для перехода месте перебегал 65-летний пешеход.

Мужчина получил многочисленные травмы головы, спины и ног, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пенсионера в медицинское учреждение. На данный момент органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.