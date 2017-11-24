Самарский суд признал незаконным повышение тарифов на воду

Самара, 24 ноября. Самарский суд запретил региональным коммунальным службам повышать тарифы на воду для местных жителей.

По информации областной прокуратуры, суд признал незаконным повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение. Известно, что тарифы на воду должны были вырасти с июля 2017 года с 26,17 рублей до 27,65 рублей, то есть на 105,6 процентов. Также на водоотведение с 13,40 до 14,81 рублей, то есть на 110,5 процентов.

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения, связанные с завышенными тарифами. В соответствии с пересчетом процент для потребителей на питьевую воду снизился с 105,6 процентов до 102 процентов и на водоотведение с 110,5 до 105,6 процентов относительно действующих тарифов.