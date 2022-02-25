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Спецкор Сладков в Донбассе

Дети из ДНР и ЛНР приступили к обучению в школе Новочеркасска

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 15:09
Общество
Дети из ДНР и ЛНР приступили к обучению в школе Новочеркасска
pixabay.com

Новочеркасск, 25 февраля. Эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик дети приступили к занятиям в школе Новочеркасска.

Ребята из ДНР и ЛНР в Новочеркасске учатся в обычных классах вместе с российскими школьниками. По состоянию на 23 февраля, к обучению в образовательных учреждениях на территории Ростовской области приступили более 1,4 тыс. ребят из Донбасса.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию началась 18 февраля. Глава РФ Владимир Путин поручил выплатить беженцам из Донбасса по 10 тыс. рублей. Материальную помощь в Ростовской области получили 2770 человек.

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