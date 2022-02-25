Дети из ДНР и ЛНР приступили к обучению в школе Новочеркасска

Новочеркасск, 25 февраля. Эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик дети приступили к занятиям в школе Новочеркасска.

Ребята из ДНР и ЛНР в Новочеркасске учатся в обычных классах вместе с российскими школьниками. По состоянию на 23 февраля, к обучению в образовательных учреждениях на территории Ростовской области приступили более 1,4 тыс. ребят из Донбасса.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию началась 18 февраля. Глава РФ Владимир Путин поручил выплатить беженцам из Донбасса по 10 тыс. рублей. Материальную помощь в Ростовской области получили 2770 человек.