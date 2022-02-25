Эвакуированная в Россию из ДНР девочка получила в подарок мишку, о котором давно мечтала

Ростов-на-Дону, 25 февраля. Воспитанница донецкого интерната, которая эвакуировалась в Россию вместе с другими ребятами и педагогами, получила в подарок плюшевого мишку.

Дело в том, что мама не успела подарить ей эту мягкую игрушку на день рождения из-за эвакуации в Ростовскую область в связи с эскалацией конфликта на Донбассе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Мама обещала на день рождения плюшевого мишку, но не успела, потому что началась война», — рассказала девочка.

Однако теперь мечта ребенка сбылась. После того как девочка увидела мягкого мишку, она сразу его обняла и широко заулыбалась. По ее словам, имя новому другу ей только предстоит выбрать.

«Спасибо! Пока не знаю, как назову», — сказала она.

Границу России пересекли уже более 120 тысяч эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом ранее сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Президент России Владимир Путин назвал специальную военную операцию в Донбассе вынужденной мерой. По его словам, Киев не оставил Москве иного выбора.