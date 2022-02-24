Свыше половины подавших заявления жителей Донбасса получили выплаты в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 24 февраля. Эвакуированные жители Донбасса продолжают получать денежные выплаты от России.

Ростовская область работает над предоставлением выплат эвакуированным с Донбасса гражданам. Согласно информации местных властей, финансовую поддержку уже выдали более 50% всех подавших заявления.

Несколькими днями ранее пресс-служба правительства субъекта РФ сообщала о начислении денег 36% обратившихся с заявлениями. Данный показатель оценивался примерно в 1,5 тыс. человек.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также заявил, что важно привлечь еще специалистов, чтобы ускорить процедуру оформления пособий, так как регион нуждается в активизации процесса сбора и обработки заявлений.

Лидеры Донецкой и Луганской народных республик объявили несколько дней назад о временной эвакуации населения из региона в связи с участившимися обстрелами районов Вооруженными силами Украины. Жители ЛДНР массово перебирались в Ростовскую область.