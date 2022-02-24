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Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об обстановке на данный момент в регионе
Общество
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об обстановке на данный момент в регионе
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Ростов-на-Дону, 24 февраля. На территории Ростовской области по-прежнему сохраняется режим чрезвычайной ситуации, об этом рассказал губернатор Василий Голубев, обрисовав обстановку в регионе на настоящий момент в своем Instagram.

Губернатор отметил, что работа в 11 приграничных территориях была тщательно скорректирована. Речь идет о таких населенных пунктах как Гуково, Зверево, Донецк, Новошахтинск, а также о Каменском, Красносулинском, Куйбышевском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Чертковском районах. На этих территориях для охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения в помощь полиции направлены дополнительные силы, включая подразделения казаков.

В приграничных районах области остановлена деятельность детских садов, организованы дежурные группы. Школьников временно перевели на дистанционный формат обучения. А там, где это сделать было невозможно, работа школ была приостановлена.

«Все системы жизнеобеспечения области работают штатно, без сбоев. Сохраняется их нормальное, работоспособное состояние. Всем силам региона мною даны поручения принимать исчерпывающие меры по обеспечению дальнейшего бесперебойного функционирования. Держу это на личном контроле», — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что областные власти внимательно следят за развитием ситуации и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности населения.

Ранее ФАН сообщал, что донские спасатели перешли на работу в режиме чрезвычайной ситуации. На усиленный режим работы также переведены Главные управления МЧС в восьми регионах.

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донбасс новороссия ростовская область голубев приграничные территории
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