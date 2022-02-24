Ростовское МЧС переведено на работу в режиме чрезвычайной ситуации

Ростов-на-Дону, 24 февраля. Донские спасатели перешли на работу в режиме чрезвычайной ситуации, об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В управлении отметили, что на данный момент главные управления МЧС по Ростовской, Пензенской, Курской, Воронежской, Нижегородской областям работают в режиме чрезвычайной ситуации. На усиленный режим работы также переведены Главные управления МЧС в восьми регионах.

«Продолжается работа по приему и размещению эвакуированных в Россию жителей ДНР и ЛНР, а также оказанию всесторонней помощи лицам, вынужденно покинувшим свое место жительства», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент на территории 14 регионов работают 255 ПВР. Еще 659 пунктов временного размещения подготовлено в 47 субъектах РФ на случай приема жителей Донбасса.

Ранее ФАН сообщал, что суммы на содержание беженцев из Донбасса могут увеличить в два раза. Вместо 800 рублей в сутки, которые тратятся сегодня, сумма может возрасти от одной до полутора тысяч рублей. Окончательное решение по размеру суточного содержание вынужденных переселенцев примет федеральное правительство.