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Ростовское МЧС переведено на работу в режиме чрезвычайной ситуации
Общество
Ростовское МЧС переведено на работу в режиме чрезвычайной ситуации
Пресс- служба МЧС по Ростовской области  / 

Ростов-на-Дону, 24 февраля. Донские спасатели перешли на работу в режиме чрезвычайной ситуации, об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В управлении отметили, что на данный момент главные управления МЧС по Ростовской, Пензенской, Курской, Воронежской, Нижегородской областям работают в режиме чрезвычайной ситуации. На усиленный режим работы также переведены Главные управления МЧС в восьми регионах.

«Продолжается работа по приему и размещению эвакуированных в Россию жителей ДНР и ЛНР, а также оказанию всесторонней помощи лицам, вынужденно покинувшим свое место жительства», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент на территории 14 регионов работают 255 ПВР. Еще 659 пунктов временного размещения подготовлено в 47 субъектах РФ на случай приема жителей Донбасса.

Ранее ФАН сообщал, что суммы на содержание беженцев из Донбасса могут увеличить в два раза. Вместо 800 рублей в сутки, которые тратятся сегодня, сумма может возрасти от одной до полутора тысяч рублей. Окончательное решение по размеру суточного содержание вынужденных переселенцев примет федеральное правительство.

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