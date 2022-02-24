Жительница Ростовской области приютила у себя беженцев из Донбасса, и рассказала почему

Ростов-на-Дону, 24 февраля. Жительница Ростовской области Галина Лукинова безвозмездно разместила у себя дома эвакуированных из Донбасса беженцев.

Галина Лукинова из села Куйбышево Ростовской области, мать троих детей, разместила объявление о готовности помочь нуждающимся в крыше над головой беженцам, когда услышала о событиях в ЛДНР. На него откликнулись две женщины с двумя маленькими детьми.

«Мне позвонили люди, что да, есть семья с детьми, маленькие детки, возьмешь? Конечно. Я их не знала. Открыла калитку, вижу женщина взрослая и женщина помоложе, ребенок около годика, девочка, и мальчик лет семи. Это потом я уже узнала. Завела их, показала все, говорю, располагайтесь», — рассказала Галина.

Федеральное агентство новостей /

Сочувствующая донбасским беженцам ростовчанка отметила, что ее гостей все эти события большой стресс, но они стараются держаться. Денег с них Галина не взяла.

«Денег с них не брала, у них и не было ничего, пара-тройка маленьких сумочек, как с них деньги брать. Они же приехали сюда не на отдых, а от плохой жизни. От войны убегают. Как за такое деньги брать? Это ж каким человеком надо быть, чтоб на чужом горе наживаться?» — пояснила она.

Ранее стало известно, что границу России уже пересекли более 100 тысяч беженцев из ЛДНР. Восемь российских регионов ввели режим повышенной готовности, чтобы принять вынужденных переселенцев.