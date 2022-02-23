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Ушел из жизни известный ростовский музыкант-экспериментатор Эдуард Срапионов

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 20:45
Общество
Ушел из жизни известный ростовский музыкант-экспериментатор Эдуард Срапионов
vk.com  /  Галина Пилипенко / Дмитрий Посиделов

Ростов-на-Дону, 23 февраля. Первый диджей Советского Союза, техно-шаман, генератор параллельных звуков — как только не называли Эдуарда Срапионова, которого не стало сегодня утром. О том, что ростовский музыкант ушел из жизни, сообщила на своей странице в Facebook его сестра.

Для большинства ростовчан, приближенных к музыкальной тусовке, он всегда останется человеком по прозвищу Папа Срапа. Гениальным и слегка чудаковатым, создателем двухструнной безладовой бас-гитары и множества различных синтезаторов собственной конструкции, на которых он отыграл не один концерт.

Эдуард окончил Ростовский радиотехникум, достаточно долго сотрудничал с легендарной ростовской группой Валерия Посиделова «День и Вечер», исполняя обязанности свето- и звукорежиссера, а также отметился в создании первого самиздатовского ростовского журнала «Ура Бум-Бум!», созданного в 1988 году Галиной Пилипенко и известным ростовским художником Фимой Мусаиловым

Практически все, что делали эти люди в то время, было больше, чем привычный сегодня перформанс. Это было не просто приложение неизвестно к чему, это была целая история, своеобразная эпоха провинциального авангарда, где вместо манифеста можно было смело написать — «искусство или смерть».

Ушел из жизни ростовский изобретатель музыкальных инструментов и культовая личность Эдуард Срапионов
vk.com / Галина Пилипенко / Дмитрий Посиделов

Галина Пилипенко поделилась с корреспондентом ФАН своими воспоминаниями об Эдуарде. С ним она познакомилась задолго до того, как он взял себе сценический псевдоним Папа Срапа.

«О его смерти я узнала сегодня, когда Тома, сестра Эдика выложила пост на своей страничке, сопроводив его фотографией. Я сразу вспомнила этот момент — Эдик снят у нас на балконе, в поселке Чкаловском. Тамара написала: «Пусть всегда остается таким же молодым и красивым». Кстати, Эдик не расставался с фотоаппаратом, так что благодаря этому пристрастию в самиздатовском журнале «Ура Бум-Бум!» всегда было изобилие снимков», — рассказывает Галина Пилипенко.

Причина смерти Папы Срапы пока неизвестна, также как не названа точная дата и место церемонии прощания. 

При жизни Эдуард Срапионов не раз отмечал, что звуки, которые он извлекает из различных устройств на своих концертах, открываются только для определенной аудитории. Ведь он шаман, для него важно творить, а для этого ему необходимы только две вещи — вода и солнце.

Ушел из жизни ростовский изобретатель музыкальных инструментов и культовая личность Эдуард Срапионов
vk.com / Галина Пилипенко / Дмитрий Посиделов

Ранее ФАН сообщал, что на 77-м году жизни умер известный британский музыкант Гэри Брукер — лидер группы Procol Harum.  Его музыкальная карьера началась в 60-х годах. Он основал группы Paramaounts и Procol Harum, а также был автором песен для коллектива Rhythm Kings.

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