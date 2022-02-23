В Ростовской области пьяный водитель пытался подкупить сотрудников ГИБДД

Ростовская область, 23 февраля. Накануне в Каменском районе Ростовской области на 926 километре автодороги М-4 Дон инспекторы ДПС задержали жителя Липецкой области, который, находясь в пьяном виде, попытался дать взятку.

Как пояснили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, водитель управлял автомобилем «Лада-217030». После остановки транспортного средства сотрудниками полиции, мужчина предложил им деньги в размере 16 тысяч рублей. Однако сотрудники вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

В ведомстве добавили, что в настоящее время в отношении нетрезвого водителя возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Наказание за подобное правонарушение карается штрафом до 1,5 млн рублей, либо штрафом до шестидесятикратного размера от суммы взятки. Также за подобное правонарушение предусмотрено лишение свободы вместе со штрафом на срок до восьми лет.

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