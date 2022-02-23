Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 17:16
17:15
Политика
Эрдоган: вооруженный конфликт на Украине никому не выгоден
17:14
Армия
Эрдоган: Турция применит российские комплексы С-400 в случае атаки на свою территорию
17:11
Весь мир
В Иране отменили итоги голосования по законопроекту об усилении контроля над интернетом
17:09
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Защищавший Украину ветеран ВОВ из Дагестана назвал правильным решение о признании ДНР и ЛНР
17:08
Политика
Украинский политик Албу оценил адресованный ВСУ сигнал от главы ДНР
17:07
Происшествия
СКР установил причастность наемников из «Правого сектора» к преступлениям в Донбассе
17:05
Армия
Глава минобороны Британии Уоллес: Лондон всегда «готов нанести удар» по российским интересам
17:04
Общество
Употребление орехов помогает снизить риск развития атеросклероза
17:03
Наука
Уфолог Уоринг нашел следы крушения НЛО на Южных Сандвичевых островах
17:02
Происшествия
Частный самолет Элтона Джона попал в сильный шторм по пути в США
Все новости

В Ростовской области пьяный водитель пытался подкупить сотрудников ГИБДД
Происшествия
В Ростовской области пьяный водитель пытался подкупить сотрудников ГИБДД
pixabay.com  / 

Ростовская область, 23 февраля. Накануне в Каменском районе Ростовской области на 926 километре автодороги М-4 Дон инспекторы ДПС задержали жителя Липецкой области, который, находясь в пьяном виде, попытался дать взятку.

Как пояснили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, водитель управлял автомобилем «Лада-217030». После остановки транспортного средства сотрудниками полиции, мужчина предложил им деньги в размере 16 тысяч рублей. Однако сотрудники вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

В ведомстве добавили, что в настоящее время в отношении нетрезвого водителя возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Наказание за подобное правонарушение карается штрафом до 1,5 млн рублей, либо штрафом до шестидесятикратного размера от суммы взятки. Также за подобное правонарушение предусмотрено лишение свободы вместе со штрафом на срок до восьми лет.

Ранее ФАН рассказывал, как житель Новосибирска отправился на девять месяцев в исправительную колонию за попытку подкупа начальника таможни.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / В Ростовской области пьяный водитель пытался подкупить сотрудников ГИБДД
суд гибдд взятка ростовская область штраф
Комментировать