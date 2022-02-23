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Суммы на содержание беженцев из Донбасса могут увеличить в два раза
Общество
Суммы на содержание беженцев из Донбасса могут увеличить в два раза
Global Look Press  /  Svetlana Lomakina

Ростов-на-Дону, 23 февраля. Содержание одного жителя ЛДНР на территории Ростовской области обходится в 800 рублей в день, однако этих средств недостаточно. По мнению участников сегодняшнего селекторного совещания, сумму необходимо увеличить.

В настоящее время на Ростовскую область приходитья основной поток вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Для них развернуто девять городков жизнеобеспечения, 125 пунктов временного размещения, пункты ожидания, а также дополнительный полевой ПВР на 600 человек. В резерве, как отмечает глава региона, пребывает еще 48 пунктов временного размещения.

На содержание и питание беженцев сегодня тратятся деньги резервного фонда Ростовской области. Расчет 800 рублей на человека в сутки с последующим возмещением этих средств из федерального бюджета. Однако главы регионов, куда направляются поезда с беженцами, пришли к выводу, что эти суммы минимальны. По мнению некоторых из них, изначальная сумма в 800 рублей никак не соответствует сегодняшним ценам и реальной жизни. Поэтому участники совещания пришли к выводу — увеличить сумму суточного содержания на одного человека от одной до полутора тысяч рублей. Но окончательное решение за федеральным правительством.

Ранее ФАН сообщал, что материальную помощь в Ростовской области уже получили 2770 беженцев Донбасса. По данным регионального министерства труда и социального развития, на сегодняшнее утро обработано 40% заявлений по президентским выплатам.

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беженцы новороссия ростовская область днр и лнр
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