Девять временных городков для помощи беженцам из Донбасса развернули в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 23 февраля. Девять временных городков, которые рассчитаны на 800 человек, развернули в Ростовской области для помощи беженцам из республик Донбасса.

Теперь кроме стационарных пунктов временного размещения в регионе будут действовать девять городков жизнеобеспечения. Их развернули на пропускных местах через границу с Донбассом и на железнодорожных станциях. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Городки являются пунктами обогрева и ожидания, где эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик могут укрыться от ветра и получить горячий чай. Два места размещения находятся на станции Лихая и железнодорожном вокзале Таганрога.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова поблагодарила власти Ростовской области за организацию работы с беженцами из Донбасса. Она отметила, что регион принял на себя основной удар по приему эвакуированных и стал методическим центром на территории России в ситуации с ЛДНР.