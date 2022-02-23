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Девять временных городков для помощи беженцам из Донбасса развернули в Ростовской области

Общество
Девять временных городков для помощи беженцам из Донбасса развернули в Ростовской области
Пресс- служба МЧС по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 23 февраля. Девять временных городков, которые рассчитаны на 800 человек, развернули в Ростовской области для помощи беженцам из республик Донбасса.

Теперь кроме стационарных пунктов временного размещения в регионе будут действовать девять городков жизнеобеспечения. Их развернули на пропускных местах через границу с Донбассом и на железнодорожных станциях. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Городки являются пунктами обогрева и ожидания, где эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик могут укрыться от ветра и получить горячий чай. Два места размещения находятся на станции Лихая и железнодорожном вокзале Таганрога.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова поблагодарила власти Ростовской области за организацию работы с беженцами из Донбасса. Она отметила, что регион принял на себя основной удар по приему эвакуированных и стал методическим центром на территории России в ситуации с ЛДНР.

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беженцы ЛНР днр
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