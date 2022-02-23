Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 14:13
14:09
Армия
Подразделения ВСУ с начала суток выпустили 145 снарядов и мин по территории ДНР
14:09
Армия
Заместители Шойгу почтили память погибших защитников Отечества в Александровском саду
14:08
Экономика
Продукция из ДНР и ЛНР пользуется спросом на внешних рынках
14:08
Происшествия
Легковушка перевернулась на крышу после ДТП в Красноярске
14:08
Политика
Депутат Госдумы Милонов: Киев может устроить провокацию, чтобы «продать» это как «агрессию» России
14:06
Армия
Экс-депутат Рады Царев посоветовал ВСУ бежать без оглядки из Донбасса
14:05
Общество
Видеохостинг YouTube заблокировал канал главы ДНР Пушилина
14:05
Происшествия
Толкнувшему школьника в стену учителю из Хабаровска вынесли приговор
14:05
Политика
Сивков: Всего один ход России может усмирить ВСУ и закончить конфликт в Донбассе
14:03
Политика
Власти Украины вводят дополнительные ограничения на погранучастках с РФ и Белоруссией
Все новости

Севастопольские волонтеры разбили лагерь на границе с ДНР для помощи беженцам

Общество
Севастопольские волонтеры разбили лагерь на границе с ДНР для помощи беженцам
Пресс- служба МЧС по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 23 февраля. Волонтеры из Севастополя прибыли на границу с Донецкой Народной Республикой, чтобы оказать помощь беженцам.

Добровольцы разбили полевой палаточный лагерь у контрольно-пропускного пункта Матвеев Курган в Ростовской области. Об этом рассказал волонтер общественного объединения «Мы вместе — Севастополь» Александр Бородавченко.

«Все, кто прибыл на пункт, занимается разным спектром задач: от оказания медицинской помощи до юридической. Также волонтеры помогают переносить сумки и работают с детьми», — объяснил он в беседе с РИА Новости.

В сводном отряде насчитывается около 30 человек, ожидается подкрепление. По словам Бородавченко, помощь волонтерского отряда из Севастополя и Крыма очень символична.

«Есть внутреннее ощущение, что мы как никто другой ближе чувствуем ту задачу, которая перед нами стоит», — резюмировал он.

Российский Красный Крест начал общенациональный сбор средств для беженцев из Донбасса. Об этом ранее рассказал председатель РКК Павел Савчук.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Севастопольские волонтеры разбили лагерь на границе с ДНР для помощи беженцам
беженцы ростовская область лагерь волонтеры помощь
Комментировать