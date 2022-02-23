Севастопольские волонтеры разбили лагерь на границе с ДНР для помощи беженцам

Ростов-на-Дону, 23 февраля. Волонтеры из Севастополя прибыли на границу с Донецкой Народной Республикой, чтобы оказать помощь беженцам.

Добровольцы разбили полевой палаточный лагерь у контрольно-пропускного пункта Матвеев Курган в Ростовской области. Об этом рассказал волонтер общественного объединения «Мы вместе — Севастополь» Александр Бородавченко.

«Все, кто прибыл на пункт, занимается разным спектром задач: от оказания медицинской помощи до юридической. Также волонтеры помогают переносить сумки и работают с детьми», — объяснил он в беседе с РИА Новости.

В сводном отряде насчитывается около 30 человек, ожидается подкрепление. По словам Бородавченко, помощь волонтерского отряда из Севастополя и Крыма очень символична.

«Есть внутреннее ощущение, что мы как никто другой ближе чувствуем ту задачу, которая перед нами стоит», — резюмировал он.

Российский Красный Крест начал общенациональный сбор средств для беженцев из Донбасса. Об этом ранее рассказал председатель РКК Павел Савчук.