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Три ростовских ресторана вошли в топ-100 лучших по России
Общество
Три ростовских ресторана вошли в топ-100 лучших по России
pixabay.com  / 

Ростов-на-Дону, 23 февраля. По версии национальной премии WhereToEat от ассоциации гастрономических журналистов России, три ростовских ресторана попали в сотню лучших заведений общепита страны.

На 12-м месте рейтинга расположился винный бутик Leo wine & kitchen, занимавший в прошлом году 8-е место. Как отмечается на сайте премии, меню этого заведения настолько часто обновляется, что даже при ежедневном его посещении клиенту гарантированы астрономические изыски.

Также в сотню лучших по стране вошел и ресторан La Fabrica, который занял 55-ю строчку в рейтинге. А третьим заведением стал ресторан «Онегин Дача», занявший 89-е место в первой сотне.

Места первой десятки национальной гастрономической премии поделили практически в равных долях заведения Москвы и Санкт-Петербурга. Абсолютным лидером стал московский Twins Garden, получивший в прошлом году две звезды Michelin.

Ранее ФАН сообщал, что Москва вошла в рейтинг самых романтичных городов мира, составленный американской компании WeThrift накануне празднования Дня всех влюбленных.

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