Материальную помощь в Ростовской области уже получили 2770 беженцев Донбасса

Ростов-на-Дону, 23 февраля. На утро среды президентские выплаты в размере 10 тысяч рублей уже получили 2770 граждан Донбасса. Об этом сообщили на утреннем заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ по приему беженцев.

На совещании также отметили, что на данный момент в Ростовской области развернуто 125 пунктов временного размещения. В них пребывает более 6,8 тысячи человек, из которых 3,4 тысячи составляют дети. Более 11,7 тысячи человек, в том числе 5542 ребенка, распределены 17 железнодорожными составами по 12 регионам России.

Сотрудники регионального министерства труда и социального развития отмечают, что по теме президентских выплат к данному часу обработано 40% заявлений. Продолжается прием заявок на выплаты от граждан, которые остановились не в ПВР, а у родственников.

Ранее ФАН сообщал, что жителям Донбасса, разместившимся в пунктах временного пребывания, пообещали начать выплачивать обещанные президентом РФ Владимиром Путиным 10 тысяч рублей с 19 февраля.