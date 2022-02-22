Сильный пожар произошел в квартире жилого дома в Ростове, 20 человек эвакуировано

Ростов-на-Дону, 22 февраля. Сегодня вечером в одной из многоэтажек донской столицы на улице Еременко произошел пожар. Как пояснили в пресс-службе регионального МЧС, загорелась одна из квартир на третьем этаже дома.

Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 17:28, на место выехало восемь единиц спецтехники и 23 человека личного состава. Во избежание жертв пожарным пришлось эвакуировать 20 человек, которые находились в квартирах. Обошлось без пострадавших.

Антонина Курская

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров, однако полной ликвидации пожара удалось добиться только в 18:57. Экспертам предстоит выяснить причину возгорания.

Ранее ФАН рассказывал, как в центре донской столицы загорелось кафе «Шаурма и чили», расположенное на первом этаже многоквартирного дома. Огнеборцы быстро справились с возгоранием, эвакуация жильцов не проводилась.