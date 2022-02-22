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Более тысячи детей-сирот в Ростовской области получат жилье до конца года
Общество
Более тысячи детей-сирот в Ростовской области получат жилье до конца года
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Dan Levy

Ростов-на-Дону, 22 февраля. В текущем году 1134 человека из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат жилье. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.

На сегодняшнем заседании парламентарии решили направить дополнительные 0,7 млрд рублей, увеличив объем средств для решения жилищного вопроса детей-сирот до 2,2 млрд рублей.

Как отметил исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев, региональный Минстрой разработал новые механизмы по обеспечению жильем детей-сирот для органов местного самоуправления. По его словам, они уже использовались в некоторых муниципальных образованиях и доказали свою эффективность. 

Теперь региональная власть планирует обеспечить жильем всех детей в год совершеннолетия к 2024 году.

Ранее ФАН рассказывал о возможностях для детей-сирот при приобретения жилья в Самарской области. Новый законопроект предусматривает вручение молодым людям жилищных сертификатов на определенную сумму. 

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