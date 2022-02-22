Льготный проезд в Ростовской области заменят выплатой в тысячу рублей

Ростов-на-Дону, 22 февраля. Вместо права бесплатного проезда в муниципальном транспорте, региональные льготники будут получать по тысяче рублей ежемесячно. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Ростовской области.

Как отметил председатель донского парламента Александр Ищенко, средства начнут поступать на счет жителей уже в марте, чтобы с 1 апреля текущего года они смогли расплачиваться ими за проезд.

«Согласно проекту, предполагалось выплатить по 765 рублей, но по инициативе главы региона эта сумма возросла до 1 000 рублей. Никаких возражений ни от представителей общественных организаций, ни и от граждан не поступало», — пояснил Александр Ищенко.

Согласно официальной статистике областного министерства труда, на 1 декабря 2021 года численность льготников, которых затронут эти изменения, составляет более 244 тысяч человек. Поправки коснутся тружеников тыла, жертв политических репрессий, федеральных и региональных ветеранов труда.

Ранее ФАН сообщал, что власти Ростовской области попросили отельеров оказать помощь в размещении жителей Донбасса, эвакуированных в Россию в связи с обострившейся обстановкой на территории Украины.