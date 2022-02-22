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Власти Ростовской области возьмут на контроль фейковые сообщения о размещении беженцев с Донбасса
Общество
Власти Ростовской области возьмут на контроль фейковые сообщения о размещении беженцев с Донбасса
donland.ru  /  Пресс-служба Губернатора Ростовской области

Ростов-на-Дону, 22 февраля. Донские власти возьмут на контроль фейковые сообщения в СМИ о размещении беженцев из Луганской и Донецкой народных республик на территории области. Об этом стало известно из перечня поручений губернатора в рамках заседания действующей рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе.

Основную часть документа составляют поручения по выполнению мер социальной поддержки, прибывших на территорию области жителей Новороссии, а также осуществление им выплат, организации их быта и размещения. Не обошли стороной поручения и средства массовой информации. В одном из пунктов сказано о контроле фейковых публикаций. 

«Обеспечить незамедлительное реагирование на фейковые и негативные публикации в СМИ по вопросам приема и размещения граждан, пребывающих в Российскую Федерацию с территорий ДНР и ЛНР», — сказано в документе. 

Ранее ФАН сообщал, что на утро 22 февраля в 118 пунктах временного размещения беженцев в Ростовской области находится более 7 тысяч человек, половину из них составляют дети.

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