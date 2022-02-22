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Волонтеры поддержали беженцев из Донбасса световыми надписями на стенах «Ростов-Арены»

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 01:11
Общество
Волонтеры поддержали беженцев из Донбасса световыми надписями на стенах «Ростов-Арены»
wikipedia.org  /  JukoFF/CC BY-SA 4.0

Ростов-на-Дону, 22 февраля. Световые надписи #МыВместе и #ВремяПомогать появились на фасаде стадиона «Ростов-Арена» благодаря усилием добровольцев. Таким образом люди хотят привлечь внимание к ситуации с беженцами из Донбасса.

В Ростовскую область уже прибыла сводная группа волонтеров движения #МыВместе. Также в регионе работают активисты Молодежки ОНФ, Волонтерской роты и «Молодой гвардии Единой России». Добровольцы оказывают беженцам юридическую и медицинскую помощь. Также они задействованы в построении логистики размещения людей в пунктах временного проживания.

В регионах страны усилиями «Единой России» формируется колонна с гуманитарной помощью. Все необходимое доставят в Ростовскую область уже 22 февраля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик 21 февраля. Позже глава государства отдал распоряжение Минобороны РФ обеспечить поддержание мира на территориях ЛДНР.

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беженцы единая россия ростовская область мывместе
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