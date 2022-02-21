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Беженцы из Донбасса в Ростовской области начали получать бесплатные сим-карты

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 00:58
Общество
Беженцы из Донбасса в Ростовской области начали получать бесплатные сим-карты
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Ростов-на-Дону, 21 февраля. Жители Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированные в Ростовскую область, начали получать бесплатные сим-карты. В настоящий момент уже выдано порядка двух тысяч штук, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании комиссии по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР. Каждая сим-карта уже пополнена на 100 рублей для связи жителей Донбасса с близкими.

«В ПВР сегодня началась выдача беженцам бесплатных сим-карт местных операторов связи. По данным регионального минсвязи, за день выдано более 2 тысяч сим-карт, на счету каждой — по 100 рублей. Выдача сим-карт продолжится», — говорится в сообщении.

Ранее детям из Донбасса выдали ноутбуки, чтобы они могли продолжить обучение по школьной программе. Помогут им в этом студенты трудовых отрядов и волонтеры.

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