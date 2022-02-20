Чуприян: единовременную выплату в 10 тысяч рублей получили 700 жителей Донбасса

Ростов-на-Дону, 20 февраля. Почти 700 жителей, эвакуированных в Россию из Донбасса, получили выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

Пострадавшие в результате обстрелов со стороны ВСУ люди подали заявления на открытие лицевых счетов для получения выплат. Российская сторона зафиксировала 3,5 тысячи заявлений. На данный момент почти 700 жителей получили выплаты от Правительства РФ.

Ситуация в Донбассе вынудила 30 тысяч украинцев бежать в Ростовскую область. В Нижегородскую область будут эвакуированы еще около тысячи жителей ДНР.

Ранее президент России Владимир Путин дал распоряжение о выплате эвакуируемым единовременного пособия в 10 тысяч рублей. Кроме того, по его указу, беженцам обязаны предоставить медицинскую помощь, горячее питание и необходимое для дальнейшего проживания. Средства выделяются из резервного фонда России.