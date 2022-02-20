Детям из Донбасса предоставят места в детсадах Ростовской области в порядке общей очереди

Ростов-на-Дону, 20 февраля. Власти Ростовской области разъяснили порядок предоставления мест в детсадах детям беженцев, прибывших из Донецкой и Ростовской народных республик.

Их будут определять в дошкольные учреждения в порядке живой очереди, сообщил представитель региона. Сейчас Ростовская область приняла наибольшее количество беженцев из ЛНР и ДНР по сравнению с другими российскими субъектами. Для выходцев из Донбасса организован ночлег, горячее питание и оказание медицинской помощи.

Российские волонтеры займутся обучением прибывших из ЛНР и ДНР детей, заявил зампредседателя правительства Воронежской области Артем Верховцев. В некоторых регионах для несовершеннолетних планируется организовать дистанционное обучение.