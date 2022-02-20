Порядка 2,5 тысячи беженцев из Донбасса обратились за выплатой в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 20 февраля. Заместитель министра региональной политики Ростовской области Сергей Тюрин рассказал журналистам о процессе предоставления пособий для эвакуируемых из Донецкой и Луганской народных республик.

Около 2,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР попросили предоставить им единоразовую выплату, которую ранее анонсировал президент России Владимир Путин. Размер пособия достигает 10 тыс. рублей.

«За получением единовременной выплаты обратились 2437 человек. Получили уже материальную помощь 479 человек», — подчеркнул ростовский чиновник.

Замминистра также добавил, что сейчас в этом субъекте РФ установлено 188 пунктов временного размещения или ПВР. Они способны принять до 14 тыс. беженцев.

Руководители ЛНР и ДНР на днях объявили о начале временной массовой эвакуации местных жителей в Ростовскую область. Это связано с тем, что со стороны Украины участились обстрелы, а ситуация с каждым днем становится все напряженнее. Украинский социолог Евгений Копатько убежден, что эвакуация людей из Донбасса вполне оправданна.