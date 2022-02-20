Учащихся из ДНР и ЛНР распределят по школам Ростовской области

Ростов-на-Дону, 20 февраля. Прибывшие из Луганской и Донецкой народных республик беженцы смогут обучаться в российских школах.

Учащихся из Донбасса распределят по школам Ростовской области, заявили власти этого региона. В Ростовскую область прибыло наибольшее число беженцев из ЛНР и ДНР. К тому же часть граждан принимает Воронежская область, Брянская и другие. Всего более 25 регионов РФ заявили о готовности принять выходцев из Луганской и Донецкой народных республик.

«Школьники из ДНР и ЛНР будут распределены по действующим классам в соответствии с возрастной категорией. Педагогических кадров для обеспечения образовательного процесса достаточно», — сообщили в пресс-центре Ростовской области.

В МИД Луганска ранее разъяснили, как граждане могут получить по 10 тыс. рублей в России. Потребуется заполнить специальное заявление. Деньги перечисляют на карты российских платежных систем. Те, у кого такой карты нет, могут сразу заполнить заявление на ее выдачу.