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Донецкую фильтровальную станцию перевели на резервную подачу воды после обстрела

Общество
Донецкую фильтровальную станцию перевели на резервную подачу воды после обстрела
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда

Донецк, 20 февраля. Обстрел Южно-Донбасской водопроводной станции спровоцировал ее перевод на резервную подачу воды, заявило правительство Донецкой народной республики.

Правительство ДНР сообщило, что васильевская насосная станция была повреждена из-за обстрела 19 февраля. Остановка работы вызвала ее перевод на резервную подачу воды. Обстрел был произведен со стороны украинских силовиков. Населенный пункт остался обесточен.

Украинские силовики применили противотанковый ракетный комплекс для атаки по окраинам города Горловка в ДНР. Удар из ракетного комплекса был нанесен по поселку шахты имени Гагарина.

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