Власти Ростовской области объявили о сборе гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса объявили в Ростовской области. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Пункты приема продуктов, одежды и других предметов быта открыты в корпусах Донского государственного технического университета, а также в зданиях добровольческих организаций региона. В частности, для беженцев принимают бутилированную воду, сухое детское питание, одноразовую посуду, постельное белье и прочие вещи.

«Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми (в цельной упаковке, с этикетками), продукты питания — длительного срока хранения, с действительным сроком годности», — пояснили в пресс-службе министерства.

Ранее жительница села Казацкое, расположенного на территории Донецкой Народной Республики, рассказала, что она эвакуировалась в Россию вместе с двумя детьми. Ее, как и других беженцев из ДНР, разместили в санатории «Звезда».