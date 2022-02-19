Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 18:48
18:47
Весь мир
МВФ: при незавершении выборов поддержка Сомали прекратится в мае
18:45
Армия
В Киеве сообщили о гибели двух и ранении четырех бойцов ВСУ в Донбассе
18:45
Общество
Медики NHS предупредили, что недостаток витамина В12 может привести к проблемам со зрением
18:44
Экономика
США могут повлиять на объемы продаж российской нефти
18:44
Общество
Семья из Екатеринбурга заразилась неизвестным штаммом коронавирусной инфекции
18:43
Политика
Зеленский заявил о необходимости немедленного введения санкций против России
18:43
Армия
Зеленский пригрозил вернуть Украине статус ядерной державы
18:40
Весь мир
Байден хочет исключить Никарагуа из договора о свободной торговле в Центральной Америке
18:36
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться
18:34
Происшествия
Молодой волгоградец выжил после наезда электрички на станции «Мамаев Курган»
Все новости

Ростовская епархия объявила о сборе гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса
Общество
Ростовская епархия объявила о сборе гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Вальдамирова

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Ростовская епархия объявила о сборе гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев с территорий ДНР и ЛНР. Принимаются пожертвования в виде продуктов быстрого приготовления, хлеба, консервов, макарон, круп и чая. 

Уже создан оперативный штаб, сотрудники которого оказывают помощь переселенцам из Украины. В пунктах размещения беженцев организовано дежурство священников. Центр гуманитарной помощи располагается в подворье храма Покрова Пресвятой Богородицы в донской столице. Особо нужны питьевая вода, соки, печенье и крекеры. Также можно передать одежду, обувь и предметы первой необходимости.

Когда только началась эвакуация жителей Донбасса, к дончанам обратился глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Он призвал оказывать духовную и материальную поддержку прибывающим с территории Донецкой области и использовать для этого всю социально ориентированную инфраструктуру.

Ранее ФАН сообщал, что эвакуированные в Ростовскую область жители Донбасса получат по 10 тысяч рублей уже сегодня. Как отметил первый замгубернатора Игорь Гуськов, деньги предназначены для покупки предметов первой необходимости.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ростовская епархия объявила о сборе гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса
гуманитарная помощь рпц ростовская область беженцы с украины епархия днр и лнр
Комментировать