Ростовская епархия объявила о сборе гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Ростовская епархия объявила о сборе гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев с территорий ДНР и ЛНР. Принимаются пожертвования в виде продуктов быстрого приготовления, хлеба, консервов, макарон, круп и чая.

Уже создан оперативный штаб, сотрудники которого оказывают помощь переселенцам из Украины. В пунктах размещения беженцев организовано дежурство священников. Центр гуманитарной помощи располагается в подворье храма Покрова Пресвятой Богородицы в донской столице. Особо нужны питьевая вода, соки, печенье и крекеры. Также можно передать одежду, обувь и предметы первой необходимости.

Когда только началась эвакуация жителей Донбасса, к дончанам обратился глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Он призвал оказывать духовную и материальную поддержку прибывающим с территории Донецкой области и использовать для этого всю социально ориентированную инфраструктуру.

Ранее ФАН сообщал, что эвакуированные в Ростовскую область жители Донбасса получат по 10 тысяч рублей уже сегодня. Как отметил первый замгубернатора Игорь Гуськов, деньги предназначены для покупки предметов первой необходимости.