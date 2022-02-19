Эвакуированные в Ростовскую область жители Донбасса получат по 10 тысяч рублей уже сегодня

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Жителям Донбасса, разместившимся в пунктах временного пребывания, пообещали выплатить обещанные президентом РФ Владимиром Путиным 10 тысяч рублей уже сегодня к вечеру. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Как отметил первый замгубернатора Игорь Гуськов, деньги, предназначенные на покупку предметов первой необходимости, люди получат к вечеру 19 февраля. За выделение денежных средств на каждом пункте размещения будут отвечать назначенные бригадиры.

Ранее ФАН сообщал, что донские власти призвали отельеров области оказать помощь в размещении беженцев. Как отметила председатель правления ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» Наталья Косьмина, просьба о помощи поступила минувшей ночью от представителей областной администрации.