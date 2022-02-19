Губернатор Ростовской области обратился к жителям с просьбой не множить слухи

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Глава Ростовской области Василий Голубев обратился к землякам в своем Instagram-аккаунте. Целью обращения стала просьба не множить слухи, так как все под контролем.

С первых слов своего обращения губернатор отметил, что делает это во избежание каких-либо спекуляций на тему введения в регионе режима ЧС. Он пояснил, что в области все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме и без сбоев, а режим ЧС введен только по причине растущего потока граждан с соседних ДНР и ЛНР.

«Решается комплекс вопросов — транспортных, медицинских, по обеспечению прибывающих к нам людей, в том числе детей всем необходимым. Работаем в круглосуточном режиме, уже подготовлено 143 пункта временного размещения почти на 14 тысяч мест, если понадобится, их количество мы будем наращивать», — написал Василий Голубев в своем Instagram.

Губернатор также призвал земляков не множить слухи.

«Каждые два часа заслушиваю доклады по ситуации, вечером проведем еще одно заседание КЧС. Прошу вас, друзья, не множьте слухи, все под контролем. На Дону всегда протягивали руку помощи тем, кто в этом нуждался. Делаем это и сейчас», — добавил Василий Голубев.

Ранее ФАН сообщал, что эвакуированные в Ростовскую область жители Донбасса получат по 10 тысяч рублей уже сегодня.