Отельеров Ростовской области просят помочь в размещении жителей Донбасса

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Оказать помощь в размещении жителей Донбасса, эвакуированных в Россию в связи с обострившейся обстановкой на территории Украины, попросили донских отельеров власти Ростовской области.

Как отметила председатель правления ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» Наталья Косьмина в комментарии ТАСС, минувшей ночью к отельерам области поступила просьба о помощи от представителей областной администрации. Суть вопроса заключается в безвозмездном предоставлении свободных номеров на ближайшие дни, для размещения жителей ДНР и ЛНР, которые эвакуируются в Ростовскую область.

Председатель правления ассоциации туриндустрии сказала, что на сегодня загрузка отелей в регионе составляет не более 25%, однако вопросы финансирования для оказания помощи прибывающим гражданам никак не урегулированы.

Глава региона Василий Голубев провел экстренное совещание, в ходе которого отметил, что для работы с прибывающими в Ростовскую область беженцами сегодня задействованы все силы.

«Мы учитываем опыт 2014 года. Но есть и принципиальная разница. В 2014 году все происходило летом, и возможности размещения большого количества людей совершенно другие были. Тем не менее, мы этот опыт используем», — сказал Василий Голубев.

Согласно официальным данным, на утро 19 февраля подготовлено 13949 мест, в том числе 3152 в детских оздоровительных лагерях, еще 2158 мест — в других организациях. Глава региона также сообщил, что количество мест размещения будет увеличено, если в этом будет потребность.

Ранее ФАН рассказывал о потоках жителей Донбасса через контрольно-пропускные пункты Ростовской области. Корреспондент ФАН побывал на Авило-Успенском КПП и соприкоснулся с судьбами бегущих от войны.