Губернатор Ростовской области ввел режим ЧС из-за наплыва беженцев

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Ростовской области из-за наплыва беженцев из Донецкой Народной Республики (ДНР).

Соответствующее решение принял глава региона Василий Голубев. В правительстве Ростовской области напомнили, что для приема беженцев создан специальный оперативный штаб при областной администрации.

Губернатор Голубев также попросил помощи у федерального центра. В ответ на это президент России Владимир Путин распорядился выделить каждому беженцу по 10 тысяч рублей.

Согласно последним данным, порядка 6 тысяч жителей ДНР эвакуировались в Россию. Министр по чрезвычайным ситуациям республики Алексей Кострубицкий ранее рассказал, как проходит эвакуация граждан.