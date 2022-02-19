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Губернатор Ростовской области ввел режим ЧС из-за наплыва беженцев

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 10:56
Общество
Губернатор Ростовской области ввел режим ЧС из-за наплыва беженцев
donland.ru  /  Пресс-служба Губернатора Ростовской области

Ростов-на-Дону, 19 февраля. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Ростовской области из-за наплыва беженцев из Донецкой Народной Республики (ДНР).

Соответствующее решение принял глава региона Василий Голубев. В правительстве Ростовской области напомнили, что для приема беженцев создан специальный оперативный штаб при областной администрации.

Губернатор Голубев также попросил помощи у федерального центра. В ответ на это президент России Владимир Путин распорядился выделить каждому беженцу по 10 тысяч рублей.

Согласно последним данным, порядка 6 тысяч жителей ДНР эвакуировались в Россию. Министр по чрезвычайным ситуациям республики Алексей Кострубицкий ранее рассказал, как проходит эвакуация граждан.

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