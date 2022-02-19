Сегодня утром власти Ростовской области заявили о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации из-за потока эвакуированных жителей Донбасса. За ночь до этого на территориях непризнанных республик в связи с обострением ситуации была объявлена всеобщая эвакуация. Вереница из автобусов и автомобилей с женщинами и детьми потянулась к российским границам, образуя на пограничных КПП километровые пробки. Корреспондент ФАН незамедлительно выехал на Авило-Успенское КПП в Ростовской области и соприкоснулся с судьбами бегущих от войны.

На подъезде к границе

Авило-Успенское КПП располагается в 100 километрах от Ростова-на-Дону по трассе Ростов — Таганрог. В эту ночь ее заволокло туманом, так что передвижение автомобилей с привычной скоростью было ограничено. Мелкий моросящий дождь добавлял хлопот, застилая лобовые стекла автомобилей, но дорога в направлении Таганрога все равно оставалась многолюдной. Многие ростовчане ехали встречать своих близких на пограничный контрольно-пропускной пункт.

На подъездах к КПП образовалась огромная пробка из грузовиков. Водители-дальнобойщики сетовали в перекурах на сложившуюся ситуацию, которая заставила их часами стоять в километровой пробке. Через контрольно-пропускной пункт «Успенка», неся огромные чемоданы, шли люди, основную часть которых составляли старики, женщины и дети. Они группировались в кучки у железного ограждения КПП в ожидании автобусов, которые должны были их развезти по пунктам временного пребывания на территории Ростовской области.

Федеральное агентство новостей / Макс Чуев

Кристина приехала из Докучаевска с большой семьей. Вместе с ней КПП пересекли двое детей, мать, сестра, племянники и две невестки.

«Единственный наш мужчина!» — с гордостью говорит она, показывая на старшего 13-летнего сына.

Невестка держит на руках маленького ребенка, и по ее щекам текут слезы.

«Я плачу, потому что мой муж остался защищать Донбасс. Родители остались там, бабушки категорически отказались покидать свои дома. Одна из бабушек весь 2014 год просидела под бомбежками в своих подвалах и сегодня также отказалась выехать вместе с нами. Это не передать, поймите! Бабушке 80 лет, она там всю жизнь прожила. Она так и сказала — это моя земля, я никуда не поеду. Я буду умирать на своей земле. Мы, конечно, тоже поначалу сомневались, стоит ли нам уезжать, но сомнения быстро прошли после того, как заработала сирена оповещения. У нас же все время говорят, что бомбят, мы к этому как-то привыкли, но когда я зашла на кухню, а ребенок лежит на полу и говорит: «Мама, воздух!», а дочка багет без штанишек, стало страшно», — делится Кристина.

Глазами беженцев

Многие из этих людей приехали в никуда, кого-то эвакуация застала за повседневными делами, а кто-то был вынужден отказаться от празднования дня рождения.

«Мы собирались к куме на день рождения, ей сегодня 45 лет. Мама должна была к нам приехать посидеть с детками, но в интернете стала появляться информация, что будут эвакуировать прифронтовые зоны, по крайней мере, так объявил наш глава. А потом началась сильная канонада. И когда дети стали плакать, муж был на улице, он сказал: «Езжайте». А сам остался. Так мы никуда не собирались уезжать-приезжать. Мы уже давно привыкли к учениям, которые проводит армия ДНР. Мы жили в этом уже много лет, у нас и дети вон уже выросли. В 2014 году у нас в Таганроге жил дедушка, и нам было куда ехать, сейчас мы, если можно так сказать, приехали в никуда», — рассказала собеседница ФАН.

Федеральное агентство новостей / Макс Чуев

Практически все мужчины, как рассказали женщины с детьми на руках, остались защищать Донбасс. Отцы многих из них служат в армии ДНР с 2014 года, и для многих это больше чем слова.

Две пенсионерки до границы с Ростовской областью добрались на такси из Горловки. По их словам, железная дорога уже разбита. Они решили покинуть свои дома сразу после того, как прошла информация о том, что ВСУ введут свои войска.

«По телевизору Пушилин объявил, что КПП везде открыты, что пропустят стариков, женщин и детей. И назвал пункты пропуска. Мы решили ехать. Когда мы вышли из подъезда, услышали два взрыва и сразу решили ехать. Вызвали такси и приехали. Сейчас поедем к сестрам в Таганрог», — рассказали женщины.

К 23:00 18 февраля от КПП «Успенка» уже отъехал один конвой из пяти автобусов. Другие люди пытались дозвониться родственникам, чтобы те их забрали, или просто заказывали такси. Кстати, ростовские «бомбилы», стоящие неподалеку от КПП, не стеснялись заработать на чужом горе и просили до донской столицы не менее 3000 рублей, тогда как официальный тариф в такси по области за подобную поездку составлял чуть более 2000.

Пансионаты и пункты временного размещения

К началу новых суток, как отметили жители ДНР, пересекавшие границу, на подъездах к пропускным пунктам Ростовской области с территории республики образовались огромные пробки. Некоторые из них растянулись на десятки километров. Поток машин к Ростовской области возрастал с каждым часом. К работе на КПП «Успенка» подключились и казаки. Они взяли на себя организационные моменты. Регулировали подачу автобусов, координировали перемещение беженцев и осуществляли посадку пассажиров. Согласно официальным данным на утро 19 февраля, в донской регион въехали 3126 человек. Основная масса жителей республик была размещена в пансионатах на берегу Азовского моря.

Большую работу проделали и сотрудники МЧС. Они организовали пункты временного размещения и обогрева для всех нуждающихся. Также ночью Ростовская область получила из федерального бюджета 5 миллиардов рублей. Как отметил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, эти средства будут направлены на помощь беженцам, также каждый въезжающий получит из этих денег 10 000 рублей, которые пообещал беженцам президент РФ Владимир Путин.