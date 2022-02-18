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Путин поручил выплатить каждому беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 19:34
Экономика
Путин поручил выплатить каждому беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей
Федеральное агентство новостей

Ростов, 18 февраля. Беженцы, прибывающие в Ростовскую область, должны получить финансовую помощь, сообщает РИА Новости. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Жители Донбасса, прибывающее в Ростовскую область, могут получить выплату объемом в 10 тысяч рублей.

«Президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей», — сказал Песков.

Напомним, что главы Народных Республик ЛНР и ДНР ранее объявили об эвакуации мирных жителей.

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