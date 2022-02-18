В Ростове могут вырубить под застройку еще одну рощу

Ростов-на-Дону, 18 февраля. Донская столица может лишиться еще одной рощи в городской черте. Речь идет о зеленном массиве недалеко от Змиевской балки на улице Курской, 4, который местные чиновники присмотрели под застройку многоквартирными домами.

Информация об этом появилась в открытом доступе, после того как была вынесена на общественные слушания. В сообщении говорится, что инициатором слушаний выступило ООО «СтройРазвитие», которое планирует возле берега реки Темерник возвести не только многоквартирные дома, но и новую школу с детским садом. В настоящее время этот участок относится к землям специального назначения, но застройщик рассчитывает, что его просьбы будут услышаны, а земля переведена в зону перспективного жилого освоения второго типа.

Местные жители пытаются сохранить этот кусочек зелени с 2020 года — с того момента, как ее с молотка продало одно из федеральных ведомств. За два года трений ситуация не изменилась и теперь судьбу этого зеленого оазиса решат общественные слушания, по результату которым городская дума и вынесет окончательное решение. Обсуждения проходят на сервисе «Активный ростовчанин» до начала марта текущего года.

Ранее ФАН рассказывал, как может сократиться количество деревьев на левом берегу Дона в связи с реализацией проекта по строительству канатной дороги. Речь идет о строительстве станций «канатки» вблизи стадиона «Ростов-Арена»