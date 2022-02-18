Обыски проходят в администрации Новочеркасска

Ростов-на-Дону, 18 февраля. В администрации города Новочеркасска Ростовской области проходят обыски. Представители силовых ведомств уже опечатали все кабинеты, об этом сообщает портал 1rnd, ссылаясь на собственный источник в силовом ведомстве.

Согласно сообщению, причиной для проверки стало подозрение главы городской администрации Юрия Лысенко в превышении служебных полномочий. Речь идет о предоставлении им земельного участка частному лицу площадью 1178 квадратных метров в рамках гаражной амнистии по улице Искра.

Другие подробности дела в интересах следствия не раскрываются.

Ранее ФАН сообщал, что оперативники Управления ФСБ по Ростовской области провели обыски в городском отделе полиции №6 и по месту жительства полицейского, которого подозревают во взятке в 2 миллиона рублей.