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Мертвую женщину нашли в канаве в Ростове-на-Дону

Происшествия
Мертвую женщину нашли в канаве в Ростове-на-Дону
vologda-oblast.ru  /  Правительство Вологодской области

Ростов-на-Дону, 18 февраля. Минувшим вечером отдыхающие ростовчане увидели в канаве тело женщины. Страшная находка была обнаружена в Советском районе донской столицы на улице Поэтичной.

Как сообщил портал donday, инцидент произошел в 21:30 около дома №17, недалеко от Аллеи Роз на бульваре Дружбы. Прибывшие медики констатировали смерть женщины. На вид погибшей 50-60 лет. Точные причины гибели неизвестны. Правоохранительным органам предстоит выяснить все подробности данного инцидента и установить личность погибшей.

Ранее ФАН рассказывал, как под элитным ростовским ЖК «Белый ангел» обнаружили тело 22-летнего парня.

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ростов-на-дону тело человека погибла женщина
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