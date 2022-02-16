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Роскомнадзор подал в суд на издание о поэзии за цитату Тургенева

Общество
Роскомнадзор подал в суд на издание о поэзии за цитату Тургенева
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Ростов-на-Дону, 16 февраля. Ростовское издание о поэзии Prosodia привлекут к ответственности за публикацию цитаты Тургенева с матерным словом, по мнению Роскомнадзора.

Претензии РКН вызвала цитата из письма Тургенева Герцену, опубликованная в новости о выходе поэтического сборника Степана Шевырева. Главный редактор Prosodia Владимир Козлов заявил, что ему грозит «непосильный штраф» за публикацию слова, которое редакция не считает матерным.

Роскомнадзор ссылается на ряд словарей и считает, что это слово должно быть отнесено к нецензурной лексике. В ведомстве утверждают, что издание не предоставило никаких объяснений. Однако главред Prosodia заявил, что «объяснения были представлены в тех формах». Козлов намерен отстаивать позицию редакции.

«Prosodia ни в коем случае не хотела бы сеять брань, но и охранять людей в возрасте 18+ от суждений классиков довольно странно. Впредь готовы быть аккуратнее в этом вопросе», — добавил главный редактор.

Извиняться за бранные слова приходится даже президентам. Глава Белого дома США Джо Байден позвонил репортеру FoxNews Питеру Дуси и извинился перед ним за оскорбительные слова, которые ранее произнес в его адрес за неудобный вопрос.

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