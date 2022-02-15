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Экс-директор волгодонского водоканала получил 8 лет колонии
Происшествия
Экс-директор волгодонского водоканала получил 8 лет колонии
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю  / 

Ростов-на-Дону, 15 февраля. Волгодонской районный суд приговорил бывшего директора МУП МО «Водоканал города Волгодонска» к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 5,8 млн рублей за взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Следователи установили, что с апреля 2018 по август 2020 года фигурант уголовного дела при исполнении должностных обязанностей систематически получал взятки от подчиненного за покровительство по службе. Общая сумма денежного вознаграждения составила 2,9 млн рублей.

«В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, на имущество фигуранта наложен арест на сумму 7,8 миллионов рублей. Приговором суда назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, со штрафом», — пояснили ФАН в управлении.

На данный момент приговор в законную силу не вступил. 

Ранее ФАН сообщал, что ростовский суд взыскал 49 млн рублей с бывшего полицейского, который использовал свое служебное положение, чтобы организовать незаконную работу обогатительной угольной фабрики в Новошахтинске в 2015 году.

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