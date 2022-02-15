СК Ростовской области начал проверку по публикациям СМИ о жестоком обращении с ребенком

Ростов-на-Дону, 15 февраля. Следственный комитет Ростовской области инициировал проверку по публикациям СМИ об издевательствах над 10-летним мальчиком его собственной матерью.

Как пояснили в ведомстве, в сюжете, который был показан на одном из федеральных каналов, содержится критика исполнения обязанностей сотрудниками органов системы по работе с несовершеннолетними. В сюжете рассказывается о жительнице Ростова-на-Дону, стоящей на учете у врача психиатра, которая причинила своему 10-летнему сыну телесные повреждения.

«По данному факту следственным отделом по Ворошиловскому району города Ростова-на-Дону организована доследственная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и органов системы профилактики», — пояснили ФАН в пресс-службе управления.

Ранее ФАН сообщал, что СК возбудил два дела после систематических издевательств над детьми в Алтайском крае. В одном из сел Шелаболихинского района проживала многодетная семья, где одного из детей выгоняли без одежды на мороз в воспитательных целях.