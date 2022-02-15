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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заболел COVID-19
Общество
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заболел COVID-19
donland.ru  /  Пресс-служба Губернатора Ростовской области

Ростов-на-Дону, 15 февраля. У главы Ростовской области Василия Голубева врачи диагностировали коронавирус, об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Как отмечают в управлении информационной политики региона, губернатор пошел на больничный с 14 февраля в связи с подтвержденным диагнозом. Вакцинация и ревакцинация позволяют губернатору переносить заболевание в легкой форме. 

В настоящее время глава региона пребывает на амбулаторном лечении, но продолжает решать рабочие вопросы в дистанционном формате.

Ранее ФАН сообщал, что медики не собираются выписывать из больницы заболевшего коронавирусной инфекцией лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. В данный момент вопрос о выписке госпитализированного ранее политика не рассматривается, сообщил накануне источник, знакомый со сложившейся ситуацией.

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губернатор ростовская область голубев коронавирус
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