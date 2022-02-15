Девушка упала с моста в центре Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 15 февраля. Девушка упала с моста на проспекте Стачки в донской столице. Как пишет «КП-Ростов», ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, пострадавшая получила серьезные травмы.

В сообщении сказано, что девушке 26 лет. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и повреждения грудной клетки. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины произошедшего, а врачи делают все возможное, чтобы спасти пациентку. Причины трагедии не называются.

Ранее ФАН сообщал о гибели молодого человека, который разбился насмерть, выпав из окна элитного дома в Ростове-на-Дону. Погибший был квартиросъемщиком и проживал в ЖК вместе со своим товарищем.