На центральной улице Ростова-на-Дону утром горело кафе «Шаурма и чили»

Ростов-на-Дону, 15 февраля. Утром в центре донской столицы по улице Пушкинская произошел пожар. Загорелось кафе «Шаурма и чили». Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, для борьбы с огнем было направлено 9 единиц техники.

В ведомстве уточнили, что вызов в дежурную часть поступил в 8:24. Эвакуация жителей дома не проводилась. Возгорание ликвидировали быстро, обошлось без жертв. В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания.

Ранее ФАН рассказывал, как на центральной площади города Шахты в Ростовской области мужчина совершил акт самосожжения. Прохожие, которые стали очевидцами страшной картины попытались самостоятельно спасти мужчину, но тот скончался от ожогов по пути в больницу.