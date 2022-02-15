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Молодой человек погиб, выпав из окна дома в Ростове-на-Дону
Происшествия
Молодой человек погиб, выпав из окна дома в Ростове-на-Дону
pixabay.com  /  Fatso

Ростов-на-Дону, 15 февраля. Накануне в элитном ростовском ЖК «Белый ангел» обнаружили тело 22-летнего парня. Как сообщил портал donday, молодой человек разбился насмерть, выпав из окна квартиры, расположенной на 14-м этаже.

По информации издания, погибший был квартиросъемщиком и проживал в ЖК вместе со своим товарищем. Когда тот вернулся домой, то не смог открыть дверь. Через какое-то время он увидел, что приятель стоял на карнизе и сорвался вниз. По мнению соседей, погибший употреблял наркотики.

На место происшествия прибыли медицинские работники и представители полиции, которым еще предстоит изучить все подробности инцидента.

Ранее ФАН рассказывал, как 22-летняя девушка выпала из окна третьего этажа одного из домов в Калининграде. По счастливой случайности она осталась жива и в шоковом состоянии была доставлена в областную клиническую больницу. 

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ростов-на-дону выпал из окна разбился насмерть
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