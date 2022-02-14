Мужчина совершил акт самосожжения на главной площади в Шахтах

Ростов-на-Дону, 14 февраля. На центральной площади города Шахты в Ростовской области мужчина совершил акт самосожжения. Как сообщило местное издание «КВУ», потерпевший скончался по пути в больницу.

Все произошло среди бела дня на глазах у прохожих.

«Когда мужчина был охвачен огнем, он стоял неподвижно и я бросился его тушить», — рассказал очевидец Роман Тищенко.

Один из горожан побежал в ближайший магазин за огнетушителем, но спасти горящего шахтинца так и не смогли. Через несколько минут на место прибыла скорая помощь и полиция.

Как сообщил телеграм-канал Don Mash, пострадавшим оказался 52-летний местный житель, который состоял на учете в психиатрической больнице. В силовых ведомствах ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее ФАН рассказывал, как одном из кафе города Коврова Владимирской области между двумя посетителями произошел конфликт. В результате чего один из дебоширов решил отомстить и поджег автомобиль обидчика.